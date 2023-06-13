TÜİK ve AB arasındaki işbirliği programı başarıyla tamamlandı

TÜİK ve Avrupa Birliği arasındaki iletişim ve işbirliğini artırmayı amaçlayan 'İstatistikte Yeni Devir Programı' başarıyla tamamlandı. Program kapsamında 11 farklı ülkeye 20 çalışma ziyareti ve 20 yerel çalıştay düzenlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) paydaş kurumlar arasındaki iletişim ve işbirliğini artırmayı amaçlayan "İstatistikte Yeni Devir (NES) Programı"nın kapanış konferansı gerçekleştirildi.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurumun, AB - Türkiye Mali İşbirliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında yararlanıcısı olduğu 2019-2023 yıllarını kapsayan "İstatistikte Yeni Devir Programı" başarıyla yürütüldü.

Programın kapanış konferansına, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, AB Türkiye Delegasyonu, AB Başkanlığı, yüklenici Firma GOPA ve diğer paydaş kuruluşların temsilcileri katıldı.

NES Programı kapsamında 4 yıllık süreçte 11 farklı ülkeye 20 çalışma ziyareti ve 20 yerel çalıştay düzenlendi. İlgili konularda çeşitli ülke örnekleri incelenerek yol haritası oluşturulması için çalışmalar yürütüldü. TÜİK ile paydaş kurumlar arasındaki iletişim ve işbirliği artırıldı.