TÜİK, Ücretli Çalışan Sayısını Açıkladı

TÜİK, Ücretli Çalışan Sayısını Açıkladı
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TÜİK, Mart 2025 dönemine ilişkin istatistikleri paylaştı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde toplam ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 0,6 artarken, aylık yüzde 0,2 azaldığı belirtildi. Sanayi sektöründe yıllık yüzde 2,6 azalma gözlemlenirken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 artış yaşandı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının mart ayında yıllık yüzde 0,6 arttığını, aylık yüzde 0,2 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Mart 2025 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 224 bin 973 kişi iken, 2025 yılı Mart ayında 15 milyon 320 bin 987 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 2,6 azaldı, inşaat sektöründe aynı kaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. 2025 Mart ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,7 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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