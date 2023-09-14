TÜİK: Türkiye'de Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2023'te büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının azaldığını açıkladı. Büyükbaş hayvan sayısı 16 milyon 688 bin, küçükbaş hayvan sayısı 53 milyon 274 bin olarak kaydedildi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2023'te büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının, 6 ay öncesine göre azaldığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2023 dönemine ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; büyükbaş hayvan sayısı 16 milyon 688 bin, küçükbaş hayvan sayısı 53 milyon 274 bin kaydedildi. Sığır sayısı, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2 azalarak 16 milyon 521 bin baş, manda sayısı yüzde 2,9 azalarak 167 bin baş oldu. Koyun sayısı, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,7 azalarak 42 milyon 565 bin baş, keçi sayısı ise yüzde 7,5 azalarak 10 milyon 709 bin baş olarak gerçekleşti.