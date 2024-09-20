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TÜİK: Tüketici Güven Endeksi Eylül'de Yüzde 2,4 Artış Gösterdi

TÜİK: Tüketici Güven Endeksi Eylül'de Yüzde 2,4 Artış Gösterdi
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Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül 2024 dönemine ilişkin tüketici güven endeksinin yüzde 2,4 artarak 78,2 seviyesine ulaştığını açıkladı. Hanenin maddi durumu, gelecekteki maddi durum beklentisi ve dayanıklı tüketim mallarına harcama beklentileri de olumlu yönde değişim gösterdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında tüketici güven endeksinin yüzde 2,4 artarak 78,2 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Eylül 2024 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,4 oranında artarak 78,2 oldu. Bir önceki aya göre, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 2,8 artarak 64,8, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 1 artarak 77,4, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 4,2 artarak 74,5, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 2 artarak 96,2 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Ekonomi Finans Eylül

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