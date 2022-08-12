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Tüik: Toplam Ciro Yıllık Yüzde 129,8 Arttı

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Tüik: Toplam Ciro Yıllık Yüzde 129,8 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 7,5, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 129,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 7,5, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 129,8 arttı.

TÜİK, ciro endekslerinin haziran ayı verilerini bugün açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, bu yılın haziran ayında aylık yüzde 7,5 artış gösterdi. Toplam cironun yıllık artışı ise yüzde 129,8 oldu.

SANAYİ SEKTÖRÜ CİRO ENDEKSİ YÜZDE 133,5 ARTTI

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 7,5, inşaat ciro endeksi yüzde 16,8, ticaret ciro endeksi yüzde 6,1, hizmet ciro endeksi yüzde 9,4 artış gösterdi.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 133,5, inşaat ciro endeksi yüzde 119,9, ticaret ciro endeksi yüzde 118,7, hizmet ciro endeksi yüzde 167,0 arttı.

ANKA / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Haberler

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