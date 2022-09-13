Tüik: Toplam Ciro Temmuzda Aylık Yüzde 1,5 Azaldı Ekonomi Haberleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, temmuz ayında aylık yüzde 1,5 azaldı. Toplam ciro, yıllık bazda ise yüzde 122,4 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, temmuz ayında aylık yüzde 1,5 azaldı. Toplam ciro, yıllık bazda ise yüzde 122,4 arttı. TÜİK, temmuz ayına ilişkin sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri ciro endeksini bugün açıkladı. TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 1,5 AZALDI Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; temmuz ayında aylık hizmet ciro endeksi yüzde 0,6 artarken sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,6, inşaat ciro endeksi yüzde 5,7, ticaret ciro endeksi yüzde 1,0 azaldı. TOPLAM CİRO YILLIK YÜZDE 122,4 ARTTI Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, temmuz ayında yıllık yüzde 122,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 122,3, inşaat ciro endeksi yüzde 89,4, ticaret ciro endeksi yüzde 119,7 ve hizmet ciro endeksi yüzde 142,4 arttı. Kaynak: ANKA / Ekonomi Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Haberler

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