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TÜİK'ten Yeni TÜFE Göstergeleri Duyurusu

TÜİK'ten Yeni TÜFE Göstergeleri Duyurusu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve özel kapsamlı TÜFE göstergelerini 4 Ekim'de yayımlayacağını açıkladı. Yeni tablo ile tüketim sınıflarındaki değişim oranları daha detaylı sunulacak.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve özel kapsamlı TÜFE göstergelerini ilk kez 4 Ekim'de yayımlayacağını duyurdu.

TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve özel kapsamlı TÜFE göstergelerini ilk kez 4 Ekim Cuma günü saat 16.00'da yayımlayacağını duyurdu.

TÜİK, tarafından konuya ilişkin yapılan duyuruda; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arasında gerçekleştirilen istişare grubu toplantıları sonucunda, mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE ve Özel Kapsamlı TÜFE göstergelerinin üretimiyle ilgili nihai aşamaya gelindiği belirtildi.

Duyuruda; "Mevsim etkilerinden arındırılmış Özel Kapsamlı TÜFE göstergelerine ilişkin veriler ilk kez, 'Tüketici Fiyat Endeksi Haber Bülteni'nde yer alan istatistiksel tablolar bölümünde 4 Ekim 2024 tarihinde yayımlanacaktır. Ayrıca, diğer mevsim etkilerinden arındırılmış göstergelerde olduğu gibi, Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri için de metodolojik doküman, yayımla eşzamanlı olarak kullanıcılara sunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

T emel başlıklar için aylık ve yıllık değişim oranlarını içeren yeni bir tablo yayımlanacak

TÜİK duyurusunda; Yeni TÜFE göstergelerinin yanı sıra, kullanıcı talepleri dikkate alınarak cari aya ilişkin Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP) 5'li düzeyde tüm temel başlıklar için aylık ve yıllık değişim oranlarını içeren yeni bir tablo yayımlanmasına karar verildiği de açıklandı.

Duyuruda; "Bu tablo sayesinde, aylık bazda en yüksek artış, en fazla düşüş veya en az artış gösteren sınırlı sayıdaki seçilmiş temel başlıklar ve değişim oranlarına ilişkin mevcut iki tabloya ihtiyaç kalmadığından, bu tablolar yayından kaldırılmıştır. COICOP 5'li seviyede tüm temel başlıkları içeren yeni tablo, bu alanda çok daha detaylı verilerin kamuoyuyla paylaşılmasına olanak sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası 'Aylık Fiyat Gelişmeleri' Raporu'nun yayım saatini değiştirdi

TÜİK'in mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon göstergelerini, her ay enflasyonun açıklandığı tarihten bir iş günü sonra saat 16.00'da yayımlamaya karar vermesi nedeniyle; TCMB 'Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nun yayım saatini değiştirdi. Buna göre; 'Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu' enflasyonun açıklanmasını izleyen iş günü içinde saat 10.00 yerine saat 18.00'de yayımlanacak.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Finans

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