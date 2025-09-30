TÜİK'ten Yapay Zeka İstatistikleri Bülteni Yarın Yayımlanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), girişimlerin ve bireylerin yapay zeka kullanımını bir arada sunan "Yapay Zeka İstatistikleri, 2025" bültenini yarın yayımlayacağını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, girişimlerde yapay zeka kullanımına ilişkin göstergelerin, 2021'den itibaren "Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" kapsamında üretildiği aktarıldı.

16-74 yaş grubundaki bireylerin yapay zeka kullanımına yönelik göstergelerin ise ilk kez bu yıl "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" kapsamında derlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her iki araştırmada elde edilen veriler temel alınarak, girişimlerin ve bireylerin yapay zeka kullanımını bir arada sunan 'Yapay Zeka İstatistikleri, 2025' bülteni hazırlanmıştır. Bu kapsamda 'Yapay Zeka İstatistikleri, 2025' bülteni yarın 10.00'da yayımlanacaktır."