TÜİK'ten İl Seviyesinde Beşeri Sermaye Endeksi Raporu

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu, 'İl Seviyesinde Beşeri Sermaye Endeksi, 2021-2023' haber bültenini yarın saat 10.00'da yayımlayacağını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İl Seviyesinde Beşeri Sermaye Endeksi, 2021-2023" haber bültenini yarın yayımlayacağını bildirdi.

TÜİK, internet sitesinde konuya ilişkin duyuru yaptı.

Buna göre, "Ulusal Veri Yayımlama Takvimi"nde yer almayan "İl Seviyesinde Beşeri Sermaye Endeksi, 2021-2023" adlı haber bülteni yarın saat 10.00'da yayımlanacak.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
