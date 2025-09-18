TÜİK'ten İl Seviyesinde Beşeri Sermaye Endeksi Raporu
Türkiye İstatistik Kurumu, 'İl Seviyesinde Beşeri Sermaye Endeksi, 2021-2023' haber bültenini yarın saat 10.00'da yayımlayacağını açıkladı.
TÜİK, internet sitesinde konuya ilişkin duyuru yaptı.
Buna göre, "Ulusal Veri Yayımlama Takvimi"nde yer almayan "İl Seviyesinde Beşeri Sermaye Endeksi, 2021-2023" adlı haber bülteni yarın saat 10.00'da yayımlanacak.
Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi