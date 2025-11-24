TÜİK'ten Güven Endeksi Raporu: Hizmet, Perakende ve İnşaat Sektörlerinde Artış

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), güven endeksinin bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe ise yüzde 1,5 arttığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2025 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1 oranında artarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 oranında artarak 114,2 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 oranında artarak 84,9 değerini aldı.