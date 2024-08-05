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TÜİK: Temmuzda Enflasyon Yüzde 3,23 Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında enflasyonun aylık yüzde 3,23 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 61,78 seviyesine gerilediğini açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyonun temmuzda aylık yüzde 3,23 olduğunu, yıllık enflasyonun yüzde 61,78 seviyesine gerilediğini açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2024 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 104,50 ile eğitim oldu.

ÜRETİCİ FİYATLARI AYLIK YÜZDE 1,94 ARTTI

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -2,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 8,08 ile konut oldu. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,31 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 68,37 olarak gerçekleşti. Temmuz 2024 döneminde yurt içine üretim yapan üretici fiyatları da bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 21,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,37 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 47,55 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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