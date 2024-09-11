TÜİK, Temmuz Ayı Ciro Endekslerini Açıkladı

TÜİK, Temmuz 2024 dönemine ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; temmuz ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,8 arttı. Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü cirosu yüzde 27, inşaat sektörü cirosu yüzde 58,8, ticaret sektörü cirosu yüzde 40,6, hizmet sektörü cirosu yüzde 56,1 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro, bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 8,6 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 1,3 azaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi