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TÜİK: Temmuz 2024’te Ücretli Çalışan Sayısı Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz 2024 döneminde ücretli çalışan sayısının bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artarak 15 milyon 889 bin 385 kişiye ulaştığını açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında ücretli çalışan sayısının aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 3,4 arttığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2024 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 369 bin 599 kişi iken, 2024 yılı Temmuz ayında 15 milyon 889 bin 385 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Temmuz ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe aynı kaldı, inşaat sektöründe yüzde 8,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,3 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Temmuz ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye

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