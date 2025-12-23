Haberler

TÜİK, "Teknogirişim Araştırması, 2024" bültenini yarın yayımlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu, KOBİ statüsündeki teknolojik girişimlerin ekonomik ve toplumsal fayda sağlama potansiyelini ortaya koyan 'Teknogirişim Araştırması, 2024' bültenini 24 Aralık'ta yayımlayacağını duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Teknogirişim Araştırması, 2024" bültenini yarın yayımlayacağını bildirdi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de kurulmuş KOBİ statüsünde ve teknoloji ile yenilik odaklı faaliyet gösteren teknogirişimlerin, ölçeklenebilir iş modelleriyle yüksek katma değer üretme, ekonomik ve toplumsal fayda sağlama potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

Söz konusu girişimlerin ulusal yenilik kapasitesine katkısının izlenmesinin önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekosistemin güçlendirilmesine yönelik politika süreçlerinin desteklenmesi amacıyla güncel ve kapsamlı istatistiksel bilgilere ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda TÜİK tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle nihai hale getirilen 'Teknogirişim Araştırması, 2024' haber bülteni, 24 Aralık'ta saat 10.00'da yayımlanacak."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Liverpool'un yıldızı Alexander Isak'tan çok kötü haber

Korkulan oldu!
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Arda Güler'in maaşı olay oldu

Aldığı maaş ülkeyi karıştırdı
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
title