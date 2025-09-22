TÜİK: Tarımsal Girdi Fiyatları Temmuz’da Yüzde 3,68 Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyatlarının temmuzda aylık yüzde 3,68, yıllık ise yüzde 34,22 arttığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2025 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,68, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,22, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,22 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,83 arttı. Ana gruplarda ise bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,92, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,29 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 34,33, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde de yüzde 33,57 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 63,52 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 9,89 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.