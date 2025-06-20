TÜİK: Tarımsal Girdi Fiyatları Nisan'da Yüzde 30,12 Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyatlarının nisanda ayında yıllık yüzde 30,12, aylık yüzde 2,03 arttığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,03, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,12 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,54 arttı. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,13 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,45 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,65 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 32,98 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 56,94 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,61 artış ile hayvan yemi oldu.