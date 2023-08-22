TÜİK: Tarımsal Girdi Fiyatları Haziran Ayında Arttı

TÜRKİYE İstatisik Kurumu (TÜİK), haziran ayında tarımsal girdi fiyat endeksinin, yıllık yüzde 27,70, aylık yüzde 3,46 arttığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2023 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyat endeksinde haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,70 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 77,36 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 3,24, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,85 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 23,06, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 67,65 artış gerçekleşti.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 78,75 ile malzemeler ve yüzde 74 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup, yüzde 12,85 ile enerji ve yağlar oldu. Bir önceki aya artışın düşük olduğu alt gruplar, yüzde 0,78 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 1,50 ile tohum ve dikim materyali oldu. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 9,41 ile veteriner harcamaları ve yüzde 8,90 ile enerji ve yağlar oldu.