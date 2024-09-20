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TÜİK: Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Temmuz'da Yüzde 3,42 Arttı

TÜİK: Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Temmuz'da Yüzde 3,42 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı tarımsal girdi fiyat endeksinin (Tarım-GFE) bir önceki aya göre yüzde 3,42, son bir yılda ise yüzde 41,60 arttığını açıkladı. Veteriner harcamaları en yüksek yıllık artış ile dikkat çekerken, enerji ve yağlayıcılar aylık bazda en fazla artış gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) temmuz ayı tarımsal girdi fiyat endeksini (Tarım-GFE) açıkladı. Tarımsal girdi fiyat endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,42, son bir yılda ise yüzde 41,60 arttı.

TÜİK verilerine göre Tarım-GFE'de yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 81,82 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 12,37 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.

Yıllık bazda en düşük değişim oranı yüzde 22,84'le tarımsal ilaçlarda görülürken, aylık oranda yüzde 0,15'le hayvan yemi Tarım-GFE'deki en düşük artık gösteren alt grup oldu.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Finans Enerji Güncel Tarım

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