TÜİK Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Mayıs Ayında Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında tarımsal girdi fiyat endeksinin yıllık yüzde 33,22, aylık 0,26 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyat endeksinde mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,26, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,22 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 87,66 artış gerçekleşti.