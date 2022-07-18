Tüik: Tarım Ürünleri Üretici Fiyatlarındaki Yıllık Fiyat Artışı Yüzde 148,90 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,66 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 148,90 artış gösterdi.

TÜİK, haziran ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni (Tarım ÜFE) açıkladı. Buna göre, Tarım ÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,66 azaldı. Tarım ÜFE, haziran ayında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 98,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 148,90 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 67,98 oranında arttı.

TÜİK verilerine göre, sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,91 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,32 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 15,48 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,39 azalış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 12,23 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 10,69 artış gerçekleşti.

AYLIK TARIM-ÜFE'YE GÖRE FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER YAĞLI MEYVELER OLDU

Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 23,82 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 21,74 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt grup ise yüzde 29,01 ile yağlı meyveler ve yüzde 23,11 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

YILLIK TARIM-ÜFE YÜKSEK YÜZDE 277,14 İLE LİFLİ BİTKİLERDE KAYDEDİLDİ

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 64,63 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve yüzde 70,00 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 277,14 ile lifli bitkiler ve yüzde 184,99 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

ENDEKS İÇİN BAZ ALINAN 82 MADDEDEN 56'SININ FIYATI YÜKSELDİ

Haziran 2022'de, endekste kapsanan 82 maddeden, 23 maddenin ortalama fiyatında azalış, 56 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşirken, 3 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı.

ANKA / Ekonomi