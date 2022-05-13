Tüik: Sanayi Üretimi Mart Ayında Yüzde 1,8 Azaldı - Haberler

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Tüik: Sanayi Üretimi Mart Ayında Yüzde 1,8 Azaldı

ANKA - Esra Alus - Ekonomi
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Tüik: Sanayi Üretimi Mart Ayında Yüzde 1,8 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi üretimi, mart ayında yüzde 1,8 azaldı. Sanayi üretimi, yıllık bazda ise yüzde 9,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi üretimi, mart ayında yüzde 1,8 azaldı. Sanayi üretimi, yıllık bazda ise yüzde 9,6 artış gösterdi.

TÜİK, mart ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi, martta aylık yüzde 1,8 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı.

Sanayi üretimi, yıllık yüzde 9,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.

ANKA / Esra Alus - Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu, Sanayi Üretim Endeksi, Madencilik, Mart, Ekonomi, Haberler

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