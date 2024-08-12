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TÜİK: Sanayi, İnşaat ve Hizmet Sektörlerinin Ciro Artışı

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TÜİK, haziranda sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerinin toplam cirosunun yıllık yüzde 58,5, aylık yüzde 1,8 arttığını açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat ve hizmet sektörleri toplam cirosunun haziranda yıllık yüzde 58,5, aylık yüzde 1,8 arttığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2024 dönemine ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi haziran ayında yıllık yüzde 58,5 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 41, inşaat ciro endeksi yüzde 103,5, ticaret ciro endeksi yüzde 58,5, hizmet ciro endeksi yüzde 76,1 arttı.

Haziran ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aylık yüzde 1,8 arttı. Alt detaylarına bakıldığında, aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,5 azaldı; inşaat ciro endeksi yüzde 12, ticaret ciro endeksi yüzde 1,3, hizmet ciro endeksi yüzde 3,3 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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