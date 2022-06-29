Tüik: Pandemide 8 Milyar 354 Milyon 13 Bin 780 Adet Maske Üretildi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2021 yılı sanayi ürün istatistiklerine göre; pandemide Türkiye'de 8 milyar 354 milyon 13 bin 780 adet maske ve 73 milyon 190 bin 943 litre kolonya üretilip satıldı. İmalat sanayiinde 2021 yılında üretilen yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değeri bakımından oranı ise sadece yüzde 3 oldu.

TÜİK, 2021 yılı sanayi ürün (PRODCOM) istatistiklerini bugün açıkladı. Buna göre; Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 64 bin 226 adet otomobil üretildi. 12 milyon 80 bin 549 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 1 milyon 171 bin 608 adet kombi (hermetik), 80 milyon 568 bin 682 litre kolonya, 243 milyon 581 bin 864 ton hazır beton ve 5 milyar 410 milyon 849 bin 833 TL'lik tıbbi ilaç üretildi.

ÜRETİMDEN YAPILAN SATIŞLAR 4 TRİLYON 213 MİLYAR 804 MİLYON TL OLDU

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış, 2021 yılında 4 trilyon 213 milyar 804 milyon TL oldu. Bu değer, 2020 yılında 2 trilyon 495 milyar 658 milyon TL iken 2019 yılında 2 trilyon 36 milyar 761 milyon TL olarak hesaplanmıştı.

SATIŞLARIN YÜZDE 14,2'SİNİ ANA METAL SANAYİİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURDU

Girişimlerin 2021 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 14,2'sini ana metal sanayii ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 12,4 ile gıda sanayii ürünleri, yüzde 8,4 ile tekstil sanayii ürünleri ve yüzde 8 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİN ORANI SADECE YÜZDE 3 OLDU

İmalat sanayiinde 2021 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında; yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin, toplam satış değerinin yüzde 3'ünü oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 71,3 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 25,6 oldu.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA, ARA MALLARI YÜZDE 50,3 İLE İLK SIRADA YER ALDI

İmalat sanayiinde 2021 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin yüzde 50,3'ünü ara mallar, yüzde 21,4'ünü dayanıksız tüketim malları oluşturdu. Enerjinin payı ise yüzde 5,6'da kaldı.

8 MİLYAR 354 MİLYON ADET MASKENİN ÜRETİMDEN SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Türkiye'de, 2021 yılında 8 milyar 354 milyon 13 bin 780 adet maskenin ve 73 milyon 190 bin 943 litre kolonyanın üretimden satışı yapıldı. Sabun ve organik yüzey aktif ürünlerin üretimden satış miktarı 372 milyon 914 bin 772 kilogram iken dezenfektanın ise 55 milyon 262 bin 912 kilogram (aktif edilen maddelerin kilogramı) oldu. Benzer şekilde maske üretiminde de kullanılan dokusuz kumaşın üretimden yapılan satış miktarı, 695 milyon 671 bin 603 kilogram olarak kayıtlara girdi.

ANKA / Ekonomi