TÜİK, ocak-mart dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı: (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TÜİK, ocak-mart dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı: (2)

AA - Merve Özlem Çakır - Ekonomi
 - Güncelleme:
TÜİK, ocak-mart dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı: (2)

Türkiye'de, istihdam edilenlerin sayısı, bu yılın ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla 188 bin kişi artarak 29 milyon 964 bin kişiye ulaştı.

Türkiye'de, istihdam edilenlerin sayısı, bu yılın ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla 188 bin kişi artarak 29 milyon 964 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da bu dönemde 0,1 puanlık artışla yüzde 46,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 188 bin kişi artarak 29 milyon 964 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı da 0,1 puanlık artışla yüzde 46,6'ya ulaştı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 238 bin kişi artarak 33 milyon 809 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı da 0,2 puanlık artışla yüzde 52,6 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 139 bin kişi, inşaat sektöründe 36 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 70 bin kişi, hizmet sektöründe 292 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,1'i tarım, yüzde 21,8'i sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 56,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Türkiye genelinde ocak-mart dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)64.33231.82732.505
İş gücü (bin kişi)33.80922.69411.114
İstihdam (bin kişi)29.96420.3699.595
Tarım (bin kişi)4.8332.8182.015
Sanayi (bin kişi)6.5294.9071.622
İnşaat (bin kişi)1.7351.65084
Hizmet (bin kişi)16.86710.9945.873
İşsiz (bin kişi)3.8452.3251.519
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.5239.13221.390
İş gücüne katılma oranı (yüzde)52,671,334,2
İstihdam oranı (yüzde)46,66429,5
İşsizlik oranı (yüzde)11,410,213,7
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)21,118,526
(Bitti)

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu, İstihdam, Ocak, Mart, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title