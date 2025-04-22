TÜİK Nisan Ayı Tüketici Güven Endeksi Açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında tüketici güven endeksinin yüzde 83,9 olduğunu duyurdu. Mart ayında 85,9 olan endeks, nisan ayında yüzde 2,3 azaldı.
(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin nisan ayı verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güven endeksi nisan ayında yüzde 83,9 oldu.
TÜİK, nisan ayı tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mart ayında 85,9 iken nisan ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 oldu.
Kaynak: ANKA / Ekonomi