TÜİK, Nisan Ayı Hizmet Üretiminde Yıllık Artış Gerçekleştirdi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretiminin nisan ayında yıllık yüzde 4,5 arttığını, aylık yüzde 0,6 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretimi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 9,2 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 13 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,1 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 11,1 arttı.

Hizmet üretimi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,4 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,3 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,3 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,3 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,3 arttı.