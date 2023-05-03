TÜİK Nisan Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı

TÜİK, nisanda enflasyonun yıllık yüzde 43,68, aylık yüzde 2,39 olduğunu açıkladı. Üretici enflasyonu ise yıllık yüzde 52,11 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisanda enflasyonun yıllık yüzde 43,68, aylık yüzde 2,39 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Nisan 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,68 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 olarak gerçekleşti.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,42 artış, imalatta yüzde 2,54 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 16,98 azalış ve su temininde yüzde 1,63 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,26 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,32 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,57 artış, enerjide yüzde 9,72 azalış ve sermaye malında yüzde 3,07 artış olarak gerçekleşti.

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