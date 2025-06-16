TÜİK: Nisan Ayı Ciro Verileri Aylık %0,8, Yıllık %32,7 Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı Nisan ayı ciro verilerini açıkladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde yıllık ciro artışı %32,7, aylık ciro artışı ise %0,8 olarak kaydedildi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayı ciro verilerini yayımladı. TÜİK'in verilerine göre; Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, aylık ciro yüzde 0,8 artarken yıllık ise yüzde 32,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayı ciro verilerini yayımladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Nisan ayında yıllık yüzde 32,7 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 22,7, inşaat ciro endeksi yüzde 41,0, ticaret ciro endeksi yüzde 34,6 ve hizmet ciro endeksi yüzde 42,1 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 0,8 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Nisan ayında aylık yüzde 0,8 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,6 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 0,4, ticaret ciro endeksi yüzde 0,3 ve hizmet ciro endeksi yüzde 7,0 arttı.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
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