TÜİK: Mayıs ayında en yüksek reel getiri külçe altında

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,91, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,55 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracının külçe altın olduğunu açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,91, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,55 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2,60, dolar yüzde 1,57, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,96, euro yüzde 0,69 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 8,29 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 3,23, dolar yüzde 2,19, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,58, euro yüzde 1,30 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 7,73 oranında kaybettirdi.