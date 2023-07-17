TÜİK Mayıs Ayı İşsizlik Oranı Düştü

TÜİK Mayıs ayında işsizlik oranının 0,5 puan düşerek yüzde 9,5 seviyesine gerilediğini duyurdu. Genç nüfustaki işsizlik oranı ise yüzde 17 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2023 dönemi iş gücü istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Mayıs ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin oldu. İşsizlik oranı da 0,5 puan azalarak yüzde 9,5 seviyesinde kayıtlara geçti.

Cinsiyetlere göre ayrıldığında ise işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7, kadınlarda yüzde 13 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bin kişi olurken; istihdam oranı yüzde 48,5 ile sabit kaldı.

Erkeklerde yüzde 66 olan istihdam oranı kadınlarda yüzde 31,4 olarak açıklandı.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 17

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da, Mayıs ayında bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 17'ye geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, TÜİK tarafından erkeklerde yüzde 14,3, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Mayıs ayında Nisan ayına göre 0,3 saat azalarak 44,1 saat oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı da, Mayıs'ta 1,2 puanlık azalış ile yüzde 22,5 olarak kaydedildi.