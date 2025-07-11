TÜİK, Mayıs Ayı Ciro Endekslerini Açıkladı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun yıllık yüzde 41,5, aylık yüzde 5,7 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2025 dönemine ilişkin ciro ve ticaret satış hacim endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık yüzde 41,5 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29,2, inşaat ciro endeksi yüzde 58, ticaret ciro endeksi yüzde 45,4, hizmet ciro endeksi ise yüzde 45,2 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, aylık ise yüzde 5,7 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,8, inşaat ciro endeksi yüzde 15,1, ticaret ciro endeksi yüzde 4,9, hizmet ciro endeksi ise yüzde 4 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 19,2 ARTTI

Ticaret satış hacmi de mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 17,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 20,2, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 17,7 arttı.

Ticaret satış hacmi bir önceki aya göre de yüzde 3,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,5, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,3, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,6 arttı.