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TÜİK Kasım Ayı Güven Endekslerini Açıkladı

TÜİK Kasım Ayı Güven Endekslerini Açıkladı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ait Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni duyurdu. Hizmet sektöründe güven endeksi yüzde 2,9 azalırken, perakende ve inşaat sektörlerinde sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 1,7 artış kaydedildi.

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri" kasım ayı verilerini yayınladı. Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,9 azalırken; perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 1,7 arttı.

TÜİK, "Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri" kasım ayı verilerini açıkladı. Açıklanan endekslerin verilerine göre güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,9 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,7 arttı.

Ayrıca, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,9 oranında azalarak 111,0 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 oranında artarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,7 oranında artarak 87,8 değerini aldı.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
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