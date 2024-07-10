TÜİK: İşsizlik Oranı Mayısta Azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik oranının mayısta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesine gerilediğini açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre, 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 50 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3, kadınlarda yüzde 33 olarak gerçekleşti. İş gücü, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre, 245 bin kişi artarak 35 milyon 931 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 0,3 puan artarak yüzde 54,5 oldu. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4, kadınlarda yüzde 37,1 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 15

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda yüzde 19,3 oldu. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,3 saat azalarak 43,9 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 2 puan azalarak yüzde 25,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,4 iken; işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,1 kaydedildi.