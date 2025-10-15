Haberler

TÜİK: İnşaat Üretimi Yıllık Yüzde 25 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2025 yılı ağustos ayında inşaat üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 artış gösterdi. Ancak, aylık bazda inşaat üretimi yüzde 0,9 azaldı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, inşaat üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 arttı.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin "İnşaat Üretim Endeksi"ni açıkladı. Buna göre, inşaat üretimi 2024 yılı ağustos ayında yıllık yüzde 11,8 artarken, 2025 yılı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 artış oldu.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ağustos ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,6, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 17,4 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 25,1 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 0,9 azaldı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, ağustos ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,5 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
