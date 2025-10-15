Haberler

TÜİK: İnşaat Üretimi Ağustos'ta Yüzde 25 Arttı, Aylık Yüzde 0,9 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos 2025'te inşaat üretiminin yıllık yüzde 25 arttığını ancak aylık bazda yüzde 0,9 azaldığını açıkladı. Bina inşaatı ve özel inşaat faaliyetlerinde de artış gözlemlendi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında inşaat üretiminin yıllık yüzde 25 arttığını, aylık yüzde 0,9 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2025 inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ağustos ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 17,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 25,1 arttı.

İnşaat üretimi, bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ağustos ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,5 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
