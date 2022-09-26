Tüik: İnşaat Sektöründe Kayıtlı Siparişler Geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,7 ve inşaat sektöründe yüzde 2,1 arttı. Ancak, inşaat sektöründeki kayıtlı siparişlerindeki bir önceki aya göre 1,6'lık gerileme dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,7 ve inşaat sektöründe yüzde 2,1 arttı. Ancak, inşaat sektöründeki kayıtlı siparişlerindeki bir önceki aya göre 1,6'lık gerileme dikkat çekti.

TÜİK eylül ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini yayınladı. Buna göre, güven endeksi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,7 ve inşaat sektöründe yüzde 2,1 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları şöyle:

HİZMET SEKTÖRÜNDE GELECEK 3 AYA DAİR TALEP BEKLENTİSİ GERİLEDİ

- Hizmet sektörü güven endeksi ağustosta 116,2 iken eylülde 118,2 oldu.

3 aylık iş durumu ağustosta 117,2'den eylüle 118,4'e yükseldi.

3 aylık dönemde hizmetlere olan talep ağustosta 116,1 olarak ölçüldü. Bu oran eylül ayında gerileyerek 115,1 oldu.

Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi ağustosta 115,5 iken bu oran eylülde gerileyerek 121,0 oldu.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNDE STOK SEVİYESİ AZALDI

- Ağustosta 112,9 olarak ölçülen perakende ticaret sektörü güven endeksi eylülde 115,9'a yükseldi.

Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar ağustosta 119,1 iken bu oran eylülde yükselerek 125,3 oldu.

Mevcut stok seviyesi ağustosta 105,7 olarak ölçülmüştü. Bu oran eylülde 103,7'ye geriledi.

Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi ve satış beklentisi ağustosta 113,8 olarak ölçüldü. Bu oran eylülde 118,7'ye yükseldi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ALINAN KATITLI SİPARİŞLER AZALDI

- Ağustosta 86,3 olarak ölçülen inşaat sektörü güven endeksi eylülde 88,1'e yükseldi.

-Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ağustosta 81,9 iken bu oran eylül ayında 80,3'e geriledi.

-Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan ayısı beklentisi ağustosta 90,6 iken bu oran eylülde 95,9'a yükseldi.