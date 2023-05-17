TÜİK'in açıkladığı verilere göre işsizlik oranı yüzde 9,9'a yükseldi

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 9,9'a yükseldi. Genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 19,9 olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise yüzde 48,4 oldu. Verilerde ayrıca, kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 36 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde işsiz sayısı 3 milyon 483 bin kişiyle yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık artışla yüzde 19,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,6, kadınlarda ise yüzde 27,6 olarak tahmin edildi.

TÜİK, yılın birinci çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini bugün yayınladı. Araştırmanın, 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılamadığı belirtildi.

Hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 0,3 puanlık azalışla yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,2, kadınlarda yüzde 13,4 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,4 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artarak 31 milyon 558 bin kişi, istihdam oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 31,2 olarak gerçekleşti.

KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 36

İş gücü, bir önceki çeyreğe göre 132 bin kişi artarak 35 milyon 40 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 53,7 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8, kadınlarda ise yüzde 36 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 0,9 ORANINDA ARTTI

TÜİK verilerine göre, 15- 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık artışla yüzde 19,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,6, kadınlarda ise yüzde 27,6 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMIN YÜZDE 57,4'Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 115 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 51 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi, hizmet sektöründe 198 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,9'u tarım, yüzde 21,5'i sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 57,4'ü de hizmet sektöründe yer aldı.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 0,7 SAAT ARTTI

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki çeyreğe göre 0,7 saat artarak 44,7 saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 22,4 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, bir önceki çeyreğe göre 1,6 puanlık artışla yüzde 22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,5 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak tahmin edildi.