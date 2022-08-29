TÜİK: İhracat yüzde 13,4, ithalat yüzde 41,4 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret endekslerini açıkladı. Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,4, ithalat yüzde 41,4 arttı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; ihracat 2022'nin temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalat yüzde 41,4 artarak 29 milyar 240 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat 2022'nin ocak-temmuz döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artarak 144 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artarak 206 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 374 milyon dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 804 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 779 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 446 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 389 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,7'sini oluşturdu. Ocak-temmuz döneminde de ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 32 milyar 116 milyon dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla; 23 milyar 887 milyon dolar ile Çin, 13 milyar 279 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 971 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 956 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,7'sini oluşturdu.