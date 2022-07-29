Tüik: Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 91,27 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 7,34, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 49,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 91,27 artış gösterdi.

TÜİK, haziran ayına ilişkin H-ÜFE verilerini yayınladı. Buna göre, haziranda bir önceki aya göre yüzde 7,34 oranında arttı. Haziran ayındaki hizmet üretici fiyatlarındaki artış bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 49,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 91,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61,85 oldu.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERI AYLIK YÜZDE 9,11 ARTTI

TÜİK verilerine göre haziranda bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 9,11, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 10,81, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,69, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,02, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,90, idari ve destek hizmetlerde yüzde 6,00 artış oldu.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 19 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 8 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık H-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. H-ÜFE sektörlerinden bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 7,58, istihdam hizmetleri yüzde 1,24, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 0,85 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık konaklama hizmetleri yüzde 25,34, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 21,17, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 17,27 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

GAYRİMENKUL HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 144 ARTTI

Haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 119,32, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 84,21, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 49,88, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 144,11, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 48,50, idari ve destek hizmetlerde yüzde 66,52 artış meydana geldi.