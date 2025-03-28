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TÜİK Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni Açıkladı

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TÜİK, 2025 yılı Şubat ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. H-ÜFE, yıllık yüzde 39,81, aylık ise yüzde 2,48 arttı. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık artış yüzde 30,93 olarak kaydedildi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ne (H-ÜFE) göre, hizmet üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 39,81, aylık yüzde 2,48 arttı.

TÜİK, 2025 yılı Şubat ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,81 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,52 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 30,93 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 30,93, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 44,96, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 48,90, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 36,46, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 54,47, idari ve destek hizmetlerde yüzde 45,46 artış gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
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