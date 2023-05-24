Tüik: Hizmet Sektöründe Güven Bir Önceki Aya Göre Yüzde 0,6 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 0,6 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 4,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri mayıs ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 0,6 azalırken perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 4,3 arttı.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksini açıkladı. Buna göre hizmet sektöründe güven mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 4,3 artış gösterdi.

GELECEK 3 AYLIK DÖNEMDE HİZMET SEKTÖRÜNDE TALEP BEKLENTİSİ YÜZDE 3,6 ORANINDA GERİLEDİ

Hizmet sektöründe güven endeksi nisan ayında 118,1 iken mayısta 117,4'e geriledi. Hizmet sektöründe son 3 aylık dönemde iş durumu 0,8 oranında arttı. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep nisanda 1,6 oranında artış gösterdi. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında geriledi.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNDE GELECEK 3 AYLIK İŞ HACMİ BEKLENTİSİ YÜZDE 3 ARTTI

Perakende ticaret sektörü güven endeksi nisanda 116,2 olarak ölçülmüştü. Bu oran mayısta 116,7'ye yükseldi. Perakende ticaret sektörü iş hacmi 3 ayda 0,2 oranında arttı. Mevcut mal stok seviyesi 2,4 oranında geriledi. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi beklentisi ise yüzde 3 artış gösterdi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GELECEK 3 AYLIK DÖNEMDE YÜZDE 5,5 ORANINDA İSTİHDAM ARTIŞI BEKLENİYOR

İnşaat sektöründe güven endeksi nisanda 88,4 oldu. Mayıs ayında bu oran yükselerek 92,2'ye çıktı. İnşaat sektöründe alınan siparişlerin mevcut düzeyi nisanda 2,9 arttı. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi de yüzde 5,5 oranında yükseldi.