TÜİK: Hizmet Sektöründe Güven Artarken Perakende ve İnşaatta Düşüş Yaşandı

TÜİK: Hizmet Sektöründe Güven Artarken Perakende ve İnşaatta Düşüş Yaşandı
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TÜİK, Haziran 2025 dönemine ait güven endekslerini açıkladı. Hizmet sektöründe güven artarken, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde azalma gözlemlendi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), güven endeksinin hizmet sektöründe arttığını, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde azaldığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2025 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,4 oranında artarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 oranında azalarak 108,5 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,7 oranında azalarak 86,9 değerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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