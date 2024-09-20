TÜİK, Haziran Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni Açıkladı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini (YD-ÜFE) açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,95 artarken, yıllık artış ise yüzde 28,67 oldu.

TÜİK, YD-ÜFE'nin yıllık yüzde 28,67 arttığını açıkladı. Geçtiğimiz aya göre artış yüzde 2,95 olurken on iki aylık ortalamalara göre yüzde 52,55 artış olduğu belirlendi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 28,60 arttı

TÜİK verilerine göre, sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,84, imalatta yüzde 28,60 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerinde, ara mallarında yüzde 26,67, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,94, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,09, enerjide yüzde 0,70, sermaye mallarında yüzde 34,03 artış olduğu görüldü.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 2,98 arttı

YD-ÜFE aylık olarak incelendiğinde ise banayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,42, imalatta yüzde 2,98 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara mallarında yüzde 2,66, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,25, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,03, sermaye mallarında yüzde 4,37 artış olarak belirlendi. Enerjide ise yüzde 4,09 azalış görüldü.