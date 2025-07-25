TÜİK Güven Endekslerini Açıkladı: Hizmet ve Perakende Sektöründe Düşüş, İnşaatta Artış

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), güven endeksinin hizmet sektöründe yüzde 0,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,5 azaldığını, inşaat sektöründe ise yüzde 2,2 arttığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2025 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,5 azaldı, inşaat sektöründe ise yüzde 2,2 arttı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,8 oranında azalarak 110 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak 107,9 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 2,2 oranında artarak 88,8 değerini aldı.