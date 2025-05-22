TÜİK: Güven Endeksleri Hizmet, Perakende ve İnşaat Sektöründe Artış Gösterdi

TÜİK: Güven Endeksleri Hizmet, Perakende ve İnşaat Sektöründe Artış Gösterdi
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TÜİK, 2025 Mayıs dönemine ilişkin güven endekslerini açıkladı. Hizmet sektöründe yüzde 0,9, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe ise yüzde 3,9 artış yaşandı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), güven endekslerinin hizmet sektöründe yüzde 0,9, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 3,9 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2025 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; güven endeksleri bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 0,9 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 oranında artarak 111,2 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,9 oranında artarak 88,4 değerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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