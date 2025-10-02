TÜİK: Genel Devlet Açığı GSYH'ye Oranı Düşüyor

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 4,5'ten yüzde 3,2'ye düştüğünü açıkladı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin 'Devlet Hesapları' bültenini yayımladı. Buna göre, genel devlet açığı 2024 yılında 1 trilyon 438 milyar 854 milyon TL olarak tahmin edildi ve bir önceki yıl yüzde 4,5 olan genel devlet açığının GSYH'ye oranı yüzde 3,2'ye düştü. Merkezi devlet ve mahalli idareler alt sektörleri 2024 yılında açık verirken, sosyal güvenlik kurumları alt sektörü fazla verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2024 yılında yüzde 23,6'ya düştü.

GENEL DEVLET TOPLAM GELİRİ 14,8 TRİLYON TL

Genel devlet toplam gelirleri 14 trilyon 882 milyar 218 milyon TL'ye yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 33,4'e yükseldi. Genel devlet toplam harcamaları 2024 yılında 16 trilyon 321 milyar 72 milyon TL'ye yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 36,6'ya yükseldi.

VERGİ VE SOSYAL KATKI GELİRLERİ 11,2 TRİLYON TL

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2024 yılında 11 trilyon 240 milyar 452 milyon TL'ye yükseldi. Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2023 yılında yüzde 48,2 iken 2024 yılında yüzde 46,7'ye düştü. Gelir, servet ve benzeri üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 24'e düşerken, net sosyal katkıların payı ise yüzde 29,3'e yükseldi. Sermaye vergilerinin payı yüzde 0,1'e düştü.