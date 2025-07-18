TÜİK, Gençlerin İş Gücü Piyasasındaki Durumunu Açıkladı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), iş gücü piyasasında 2024 yılında, 15-34 yaş grubunda istihdam oranının yüzde 52,5 olduğunu açıkladı.

TÜİK, 'İşgücü Piyasasında Gençler 2024' adlı özel konulu araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Buna göre; 2024 yılında 15-34 yaş grubunda kurumsal olmayan nüfus 24 milyon 291 bin kişi olup bu kişilerin 14 milyon 606 bini iş gücünde yer aldı. Bu yaş grubunda istihdam edilenlerin sayısı 12 milyon 744 bin kişiyken işsiz sayısı ise 1 milyon 862 bin kişi olarak gerçekleşti. 15-34 yaş grubunda iş gücüne katılma oranı yüzde 60,1, istihdam oranı yüzde 52,5 ve işsizlik oranı yüzde 12,7 olarak tahmin edildi. 15-34 yaş grubunda istihdamda olan gençlerin yüzde 25'i lise altı, yüzde 24,7'si 4 yıllık yükseköğretim ve üzeri eğitim seviyesine sahipken yüzde 18,2'si genel lise mezunlarından oluştu.

STAJ VE ÇIRAKLIKTAKİ ÇALIŞMA DENEYİMİ YÜZDE 68,6 OLDU

Araştırmada, lise ve üstü eğitimli gençler arasında eğitimi süresince eğitiminin bir parçası olarak (staj veya çıraklık gibi) en az 1 ay çalışma deneyimi olanların istihdam oranının yüzde 68,6 olduğu görüldü. Bu oran erkeklerde yüzde 82,2 iken, kadınlarda yüzde 54,8 olarak gerçekleşti. Çalışma deneyimi olmayan veya 1 aydan kısa süreli çalışma deneyimine sahip gençler için istihdam oranı yüzde 55,8 oldu. Eğitimini yarıda bırakan veya bölüm değiştiren gençlerin yüzde 22,5'i ekonomik nedenler, yüzde 17,2'si eğitim programının beklentisini karşılamaması, yüzde 14,1'i ailevi nedenlerden dolayı eğitimini yarıda bıraktığını veya bölüm değişikliği yaptığını beyan etti.

EĞİTİM SEVİYESİYLE YAPILAN İŞİN UYUMLULUK ORANI YÜZDE 67,2

İstihdamda olan gençlerin yüzde 67,2'si, eğitim seviyesiyle yaptıkları işin gereksinimlerinin uyumlu olduğunu beyan etti. Eğitim seviyesinin yaptığı işin gereksinimlerinden daha yüksek olduğunu beyan eden gençlerin oranı yüzde 25,4 iken, daha düşük olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 7,4 oldu. 4 yıllık yükseköğretim ve üzeri eğitime sahip gençlerin yüzde 74,7'si eğitim seviyesiyle yaptığı işin gereksinimlerinin uyumlu olduğunu belirtti. Mesleki veya teknik lise mezunlarında eğitim seviyesinin yaptığı işin gereksinimlerinden daha yüksek olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 32,7 iken bu oran 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunlarında yüzde 34,6 oldu. Lise altı eğitim seviyesine sahip gençlerin yüzde 11,7'si ise eğitim seviyesinin yaptığı işin gereksinimlerinden daha düşük olduğunu belirtti.

İstihdamda olan gençlerden, becerilerinin yaptığı işin gerekliliklerinden yüksek olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 27,1 iken, düşük olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 2,6 oldu. Becerileriyle yaptığı işin uyumlu olduğunu belirtenlerin oranı 4 yıllık yükseköğretim ve üzeri mezunlarda yüzde 77,7 iken; mesleki veya teknik lise mezunlarında bu oran yüzde 62,3 olarak gerçekleşti. Becerilerinin yaptığı işin gerekliliklerinden yüksek olduğunu beyan edenlerin oranı 4 yıllık yükseköğretim ve üzeri mezunlarda yüzde 20,8 iken; mesleki veya teknik lise mezunlarında yüzde 34 oldu.

YÜZDE 15,7'Sİ İLK İŞİNE İLK 6 AY İÇİNDE BAŞLADI

Mevcut durumda eğitime devam etmeyen 15-34 yaş grubundaki gençlerin yüzde 15,7'si, 3 aydan uzun süreli ilk işine eğitimlerini tamamladıktan/yarım bıraktıktan sonra ilk 6 ay içinde başladığını belirtti. Bu oran erkeklerde yüzde 17,3, kadınlarda yüzde 14 oldu. Eğitiminden sonra, 3 aydan uzun süreli bir işte çalışmayan gençlerin oranı ise yüzde 21,7 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 10,6, kadınlarda yüzde 33,9 olarak gerçekleşti.