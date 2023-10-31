TÜİK: Eylül Ayında İhracat %0,5, İthalat %14,6 Azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında ihracatın yıllık 0,5, ithalatın yıllık 14,6 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Eylül 2023 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ihracat bir önceki yılın eylül ayına göre yüzde 0,5 azalarak 22 milyar 490 milyon dolar, ithalat yüzde 14,6 azalarak 27 milyar 501 milyon dolar oldu. Ocak- eylül döneminde ise ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 187 milyar 204 milyon dolar, ithalat yüzde 1,2 artarak 274 milyar 432 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI

Eylül ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,8 azalarak 9 milyar 607 milyon dolardan, 5 milyar 12 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Eylül ayında yüzde 70,2 seviyesinden, 2023 Eylül ayında yüzde 81,8'e yükseldi. Ocak- eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 4,9 artarak 83 milyar 142 milyon dolardan, 87 milyar 228 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak- Eylül döneminde yüzde 69,3 seviyesinden, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 68,2'ye geriledi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Eylül ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 746 milyon dolar olurken; 1 milyar 201 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 196 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 96 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 69 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,1'ini oluşturdu. Ocak- eylül döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 15 milyar 904 milyon dolar olurken; 11 milyar 7 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 156 milyon dolar ile İtalya, 9 milyar 87 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 8 milyar 933 milyon dolar ile Irak takip etti. 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,9'unu oluşturdu.

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Eylül ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 728 milyon dolar olurken; 3 milyar 134 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 357 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 249 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 175 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri izledi. 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,3'ünü oluşturdu. Ocak- eylül döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 34 milyar 705 milyon dolar olurken; 34 milyar 397 milyon dolar ile Çin, 21 milyar 190 milyon dolar ile Almanya, 16 milyar 563 milyon dolar ile İsviçre, 11 milyar 840 milyon dolar ile ABD izledi. 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,3'ünü oluşturdu.