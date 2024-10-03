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TÜİK Eylül Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı

TÜİK Eylül Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında tüketici enflasyonunun yüzde 2,97, yıllık enflasyonun ise yüzde 49,38 olduğunu duyurdu. Konut harcamaları en fazla artan grup olurken, üretici enflasyonu yıllık yüzde 33,09 olarak belirlendi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında tüketici enflasyonunun yüzde 2,97 olduğunu, yıllık enflasyonun yüzde 49,38 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Eylül 2024 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 arttığı açıklanan tüketici fiyatları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 arttı.

KONUT HARCAMALARI ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre tüketici fiyatlarının en az arttığı ana grup yüzde 26,60 ile ulaştırma harcamaları oldu. Tüketici fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre en çok arttığı grup, yüzde 97,87 ile konut harcamaları olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre tüketici fiyatlarının azaldığı tek ana grup yüzde 0,88 ile haberleşme harcamaları oldu. Tüketici fiyatlarının önceki aya göre en çok arttığı ana grup eylülde yüzde 14,21 oranla eğitim harcamaları oldu.

ÜRETİCİ ENFLASYONU YILLIK 33,09

Yurt içi üretici fiyatları, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,55, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 44,81 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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