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TÜİK, Eylül Ayı Dış Ticaret Endekslerini Açıkladı

TÜİK, Eylül Ayı Dış Ticaret Endekslerini Açıkladı
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Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ait dış ticaret birim değer ve miktar endekslerini duyurdu. İhracatta azalma görülürken, ithalat birim değer endeksi arttı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında dış ticaret haddinin bir önceki yılın aynı ayına göre 1 puan azalarak 86,7 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Eylül 2024 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,2 arttı, yakıtlarda yüzde 12,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,2 arttı.

İhracat miktar endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,6 azaldı, yakıtlarda yüzde 34,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,3 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 4,7 ARTTI

İthalat birim değer endeksi ise eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,2 arttı, yakıtlarda yüzde 3,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 arttı.

İthalat miktar endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1 arttı, yakıtlarda yüzde 13,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,1 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4,6 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Ağustos ayında 155,5 iken 2024 Eylül ayında yüzde 4,6 oranında azalarak 148,4 oldu. İhracat miktar endeksi; 2023 yılı eylül ayında 160,3 iken 2024 yılı eylül ayında yüzde 5,2 oranında azalarak 151,9 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Ağustos ayında 117,9 iken 2024 Eylül ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 117 oldu. İthalat miktar endeksi; 2023 yılı eylül ayında 122 iken 2024 yılı eylül ayında yüzde 5,8 oranında azalarak 114,9 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı eylül ayında 87,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1 puan azalarak, 2024 yılı eylül ayında 86,7 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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